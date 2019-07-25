Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:18

Банк Конкорд



в портмоне идут совсем разные операции .. там их миллион .. например пополнение телефона, оплата интернета, оплата коммуналки - это полноценный пос-эквайринг и по картам других банков - это прекрасно засчитывается !! или вы считаете, что Мастер ваши карты как то особо биллит? ... да там есть тоже и переводы п2п и оплата финансовых услуг, страховок - это не засчитывается - все зависит от того какой был мсс, а не где была оплата (в интернете или не в интернете) - так что прошу не вводить в оману.

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