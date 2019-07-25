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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:25

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:
  Банк Конкорд написав:И ваше личное мнение, что это все потому что карта была по тарифам отличной от вип-пакета?


думаю вопрос был к IMPRINTERу
но выскажу своё мнение - что до сего момента считал именно так, так как подобный ответ был получен на гарячей линии.
Но Вашу информацию обязательно проверю - зайду перед вылетом в Сильпо или Ашан ;)
Если это так то Ко-Ко лучший)))


не перед вылетом, а за 8 дней до вылета - тогда тест будет наиболее репрезентабельный - ну и теперь же надо на 6 000 скупицца, а не на 3 000.

и с августа сумма оборота должны быть 6000 грн
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:26

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:- то что он показал в выписке там нету 3 000, т.е. помсследние 153 грн. от 3 декабря при посещении 10 декабря зала не засчиталисбы в оборот, а без них сумма трат будет менее 3 000 грн.


16 ноября 2018 PYRIZHKOVA TITKAKLARA Оплата товаров и услуг -35.00 UAH


значит это куцая платина скорей всего и мастер ее отрыгивает.

интересно карта платина в вип-пакете, какой бин имеет?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:27

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:- то что он показал в выписке там нету 3 000, т.е. помсследние 153 грн. от 3 декабря при посещении 10 декабря зала не засчиталисбы в оборот, а без них сумма трат будет менее 3 000 грн.


16 ноября 2018 PYRIZHKOVA TITKAKLARA Оплата товаров и услуг -35.00 UAH


значит это куцая платина скорей всего и мастер ее отрыгивает.

интересно карта платина в вип-пакете, какой бин имеет?

бин 535278

Мы проверили
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:27

  Банк Конкорд написав:3. только что получили ответ мастера: "по портмоне переводы с карты на карту, а так же комм.платежи не считаются как транзакции по карте"


это полный пипец, а писать это они у себя на сайте могут?
шо они ещё не считают изю, liqpay? или не считают любые коммунальный платежи?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:29

  uaprofi написав:
  Банк Конкорд написав:3. только что получили ответ мастера: "по портмоне переводы с карты на карту, а так же комм.платежи не считаются как транзакции по карте"


это полный пипец, а писать это они у себя на сайте могут?
шо они ещё не считают изю, liqpay? или не считают любые коммунальный платежи?

Мы начали задавать доп вопросы, если будут хорошие ответы, то сообщим и вам
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:29

  uaprofi написав:шо они ещё не считают изю, liqpay? или не считают любые коммунальный платежи?

Там скорее всего не только коммуналка, но и телеком, и другие стандартные исключения
Я шарю
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:33

  Вкладчик1234 написав:
  uaprofi написав:шо они ещё не считают изю, liqpay? или не считают любые коммунальный платежи?

Там скорее всего не только коммуналка, но и телеком, и другие стандартные исключения


нет это точно не исключения !
проверено на картах других банков.
то, что сказал уапрофи - если по картам платится риворц/бильше - это показатель того что Мастеркарт ее считает торговой. Т.к. исключения прописаны буква в буквы как в ривордсе так и в бильше так и в лаунжах.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:38

  Банк Конкорд написав:Мы начали задавать доп вопросы, если будут хорошие ответы, то сообщим и вам


спасибо
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:39

uaprofi

а возвратов покупок у вас небыло?

в любом случае есть официальные правила

https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

Виняткові транзакції, які взагалі не враховуються:
зняття готівки за карткою в банкоматі або в касі банку;
переказ залишку коштів;
покупки за допомогою чеків;
страхові премії;
відсотки;
будь-які комісії та збори;
дорожні чеки;
азартні ігри будь-якого виду (у тому числі платежі за можливість виграти приз);
будь-які покупки в готівковій формі.
Транзакції, які враховуються та зменшують загальну суму:
покупки, які згодом повертаються або компенсуються.

... где тут сказано про портмоне? или под какой пункт из этих категорий относится кошерная эквайринговая оплата мобильной связи с мсс

вот правила Бильше
https://bilshe.mastercard.ua/ua/terms_a ... tions.html

Ви заробляєте Бали на підставі покупок, які Ви здійснюєте за допомогою Зареєстрованої Картки, крім (і) покупок, які у подальшому повертаються або компенсуються; (іі) переказів коштів; (ііі) покупок за допомогою чеків; (iv) страхових премій; (v) процентів; (vi) будь-яких комісій та зборів; (vii) дорожніх чеків; (viii) азартних ігор будь-якого виду (у тому числі платежів за можливість виграти приз); та (ix) крім будь-яких покупок у готівковій формі, у тому числі будь-яке зняття грошових коштів у банкоматі.

вот правили риворца
http://rewards.mastercard.ua/rules
Ви заробляєте Бали на підставі покупок, які Ви здійснюєте за допомогою Зареєстрованої Картки, крім (і) покупок, які у подальшому повертаються або компенсуються; (іі) переказів коштів; (ііі) покупок за допомогою чеків; (iv) страхових премій; (v) процентів; (vi) будь-яких комісій та зборів; (vii) дорожніх чеків; (viii) азартних ігор будь-якого виду (у тому числі платежів за можливість виграти приз); та (ix) крім будь-яких покупок у готівковій формі, у тому числі будь-яке зняття грошових коштів у банкоматі.

найдите отличий между правилами лаунж? исключения написаны одинаково ... почему тогда по Бильше/риворцу за портмоне начисляют а по лаунжу не засчитывают? ИТх точно биллит одна система
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 26 лип, 2019 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:47

  IMPRINTER написав:чеккер
https://www.bindb.com/bin-database.html
ее определяет вообще как карту пумба с классом платинум/голд - это странно


кстати подобная история с визой с бином 403021 , в исключениях нет, но и в программе Lounge Key она не регистрируется, и пробивается как ПУМБа
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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