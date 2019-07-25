Банк Конкорд написав:И ваше личное мнение, что это все потому что карта была по тарифам отличной от вип-пакета?
думаю вопрос был к IMPRINTERу но выскажу своё мнение - что до сего момента считал именно так, так как подобный ответ был получен на гарячей линии. Но Вашу информацию обязательно проверю - зайду перед вылетом в Сильпо или Ашан Если это так то Ко-Ко лучший)))
не перед вылетом, а за 8 дней до вылета - тогда тест будет наиболее репрезентабельный - ну и теперь же надо на 6 000 скупицца, а не на 3 000.
IMPRINTER написав:- то что он показал в выписке там нету 3 000, т.е. помсследние 153 грн. от 3 декабря при посещении 10 декабря зала не засчиталисбы в оборот, а без них сумма трат будет менее 3 000 грн.
16 ноября 2018 PYRIZHKOVA TITKAKLARA Оплата товаров и услуг -35.00 UAH
значит это куцая платина скорей всего и мастер ее отрыгивает.
интересно карта платина в вип-пакете, какой бин имеет?
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IMPRINTER написав:- то что он показал в выписке там нету 3 000, т.е. помсследние 153 грн. от 3 декабря при посещении 10 декабря зала не засчиталисбы в оборот, а без них сумма трат будет менее 3 000 грн.
16 ноября 2018 PYRIZHKOVA TITKAKLARA Оплата товаров и услуг -35.00 UAH
значит это куцая платина скорей всего и мастер ее отрыгивает.
интересно карта платина в вип-пакете, какой бин имеет?
uaprofi написав:шо они ещё не считают изю, liqpay? или не считают любые коммунальный платежи?
Там скорее всего не только коммуналка, но и телеком, и другие стандартные исключения
нет это точно не исключения ! проверено на картах других банков. то, что сказал уапрофи - если по картам платится риворц/бильше - это показатель того что Мастеркарт ее считает торговой. Т.к. исключения прописаны буква в буквы как в ривордсе так и в бильше так и в лаунжах.
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Виняткові транзакції, які взагалі не враховуються: зняття готівки за карткою в банкоматі або в касі банку; переказ залишку коштів; покупки за допомогою чеків; страхові премії; відсотки; будь-які комісії та збори; дорожні чеки; азартні ігри будь-якого виду (у тому числі платежі за можливість виграти приз); будь-які покупки в готівковій формі. Транзакції, які враховуються та зменшують загальну суму: покупки, які згодом повертаються або компенсуються.
... где тут сказано про портмоне? или под какой пункт из этих категорий относится кошерная эквайринговая оплата мобильной связи с мсс
Ви заробляєте Бали на підставі покупок, які Ви здійснюєте за допомогою Зареєстрованої Картки, крім (і) покупок, які у подальшому повертаються або компенсуються; (іі) переказів коштів; (ііі) покупок за допомогою чеків; (iv) страхових премій; (v) процентів; (vi) будь-яких комісій та зборів; (vii) дорожніх чеків; (viii) азартних ігор будь-якого виду (у тому числі платежів за можливість виграти приз); та (ix) крім будь-яких покупок у готівковій формі, у тому числі будь-яке зняття грошових коштів у банкоматі.
вот правили риворца http://rewards.mastercard.ua/rules Ви заробляєте Бали на підставі покупок, які Ви здійснюєте за допомогою Зареєстрованої Картки, крім (і) покупок, які у подальшому повертаються або компенсуються; (іі) переказів коштів; (ііі) покупок за допомогою чеків; (iv) страхових премій; (v) процентів; (vi) будь-яких комісій та зборів; (vii) дорожніх чеків; (viii) азартних ігор будь-якого виду (у тому числі платежів за можливість виграти приз); та (ix) крім будь-яких покупок у готівковій формі, у тому числі будь-яке зняття грошових коштів у банкоматі.
найдите отличий между правилами лаунж? исключения написаны одинаково ... почему тогда по Бильше/риворцу за портмоне начисляют а по лаунжу не засчитывают? ИТх точно биллит одна система
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 26 лип, 2019 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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