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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:49
uaprofi написав:
кстати подобная история с визой с бином 403021 , в исключениях нет, но и в программе Lounge Key она не регистрируется, и пробивается как ПУМБа
это тоже конь?
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:55
Да
IMPRINTER написав:
это тоже конь?
на карте есть надпись Visa Platinum и ConcordBank - но по этой карте меня сразу предупредили, что для лаунжей она не подходит
З.Ы.
таже история с Visa Platinum у ТАСа - но там она сразу выпускается как "visa platinum rewards" бин 413418- в программе Lounge Key не участвует (в исключениях тоже бина такого на сайте визы нету)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Нед 28 лип, 2019 22:24
смотрю конь уже ебан показует
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:14
IMPRINTER написав:
смотрю конь уже ебан показует
слово "показует" лишнее
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:37
v57 написав: IMPRINTER написав:
смотрю конь уже ебан показует
слово "показует" лишнее
Правильно - показывает!…так что не понятно кто тогда конь...
никому не верю
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:08
Спасибо Коко за курс покупки .40 сегодня утром)
Надо было забирать лежавшие на инджое 7к, получилось через грн и обменку выйти значительно интереснее
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:36
Кто тут гнал на платину коня? всё прошло без проблем с лаунжем)
Жду когда уйдет бармен, чтоб с3.14здить воду в бутылках)
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Додано: Вів 30 лип, 2019 19:48
Операция "вода" прошла успешно)
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Додано: Вів 30 лип, 2019 20:26
IMPRINTER написав:
Операция "вода" прошла успешно)
поздравляем,вы достигли максимального левела в свинорыльстве. Мы платим за все в М1 возле моря
никому не верю
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