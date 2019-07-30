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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 706707708709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:49

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:чеккер
https://www.bindb.com/bin-database.html
ее определяет вообще как карту пумба с классом платинум/голд - это странно


кстати подобная история с визой с бином 403021 , в исключениях нет, но и в программе Lounge Key она не регистрируется, и пробивается как ПУМБа


это тоже конь?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:55

  IMPRINTER написав:это тоже конь?


Да

на карте есть надпись Visa Platinum и ConcordBank - но по этой карте меня сразу предупредили, что для лаунжей она не подходит

З.Ы.
таже история с Visa Platinum у ТАСа - но там она сразу выпускается как "visa platinum rewards" бин 413418- в программе Lounge Key не участвует (в исключениях тоже бина такого на сайте визы нету)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:24

смотрю конь уже ебан показует
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:14

  IMPRINTER написав:смотрю конь уже ебан показует


слово "показует" лишнее :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:37

  v57 написав:
  IMPRINTER написав:смотрю конь уже ебан показует


слово "показует" лишнее :)

Правильно - показывает!…так что не понятно кто тогда конь...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:08

Re: Конкорд

Спасибо Коко за курс покупки .40 сегодня утром)
Надо было забирать лежавшие на инджое 7к, получилось через грн и обменку выйти значительно интереснее
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:36

Отчет

Кто тут гнал на платину коня? всё прошло без проблем с лаунжем)

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Жду когда уйдет бармен, чтоб с3.14здить воду в бутылках)
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 19:48

Операция "вода" прошла успешно)Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 20:26

  IMPRINTER написав:Операция "вода" прошла успешно)Зображення
поздравляем,вы достигли максимального левела в свинорыльстве. Мы платим за все в М1 возле моря
никому не верю
sens
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