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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 707708709710 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 49 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 16% 8 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 4 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 7 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 33% 16 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 29% 14 Всього голосів : 49 Додано: Вів 30 лип, 2019 21:35

Продолжаем сотрудничество ЛудшыйПродолжаем сотрудничество Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8991 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6164 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 06:46 подлянка от банка Итак, очередная подлянка от банка.



Решил я сделать благое дело – заплатить налоги! Сумма выходит за 15К, поэтому звонок в КЦ, по моей просьбе устанавливают лимит на Икону – можно платить. Лимит округлил с небольшим запасом. Процентов 85-90 от суммы закинул на счет СЭПом еще 11.07. Остальные – позавчера зеленой тропой. У банка не было вопросов относительно происхождения средств ни 11.07, ни позавчера...



Я делаю первый платеж – ВС, который помещается в стандартный лимит 15К – платеж проходит.



Через 20 минут после установки лимита, как раз, когда собирался делать второй платеж (ндфл), поступает звонок из банка – лимит не установили, принесите в отделение подтверждающие документы и мы вам установим лимит! Я говорю – подтверждающие документы давно уже лежат в моем деле – посмотрите. КЦ – ок, мы посмотрим и свяжемся с вами. Подтверждающие документы в деле – на сумму в несколько раз превышающую сумму платежей.



Время идет… Звоню – ждите, ищем…



Банк искал мои документы в деле больше часа с момента последнего звонка. Теперь мне сообщают, что дистанционно лимит вообще изменить нельзя! И уже ни слова о том – нашли/не нашли документы, подходят/не подходят. Пытаюсь взывать к разуму, перенаправляют на отделение, длинный диалог, и теперь уже сообщают, что договор (подтверждающий документ) – не нотариальный. Отвечаю, что нет обязательной нот. формы, спросите у юристов. Налоговую договор устроил, а вот Конкорд – нет, во как! В конце концов, мне обещают теперь сказать, какие банку еще нужны документы и перезвонить – ожидайте.



На этот раз банк решал – какие ему нужны документы, не долго – всего лишь 40+ минут… Убедить банк, что уплата налогов на бюджетные счета не подпадает под сомнительные операции, не удалось, договорились, что я приеду и напишу заяву – какие налоги и за что собираюсь платить!))



При этом, когда я делал платежи с иконы 100К+ и 200К+, и это были вообще не налоговые платежи – у банка не возникало никаких вопросов, но только решил заплатить налоги – банк включил дикий финмон! Видимо, уплата налогов – нетипичная операция и противоречит корпоративной политике банка, в принципе.



Я уже решил, что мои проблемы на этом закончились, осталось лишь добраться до отделения, но не тут то было! Это был бы не Конкорд, если бы все на этом закончилось. Сразу поехать в отделение не мог. Нужно было делать оплату в ТСС, и т.к. сумма на счете оставалась под обрез, только на налоги, закинул еще 3К. Какого же было мое удивление, когда в вайбере увидел, что баланс по моей карте не то, что на 3К больше, а вообще в глубоком минусе.



КЦ объяснить причину не смог - мы не видим инфо, приходите на отделение!!! Через ругань и скандал соединяют с отделением.

В общем, банк заблокировал мои деньги на счете! И не просто в пределах остатка, а заблокировал на сумму лимита, который я утром просил через КЦ и который попросил чуть больше суммы платежей!!! Во как! Причем здесь сумма лимита я так и не понял.



Далее был разговор на повышенных тонах с моей стороны, взывания к разуму, но всё безрезультатно. Уговоры включить ум и оставить мне расчеты в ТСС, а ИБ, на который я просил изменить лимит, заблокировать, оказались безрезультатными. Какие сомнительные операции я совершал по карте и за что мне заблокировали средства в пределах лимита, который просил – также внятно ничего не смогли ответить. А что говорить, если там одна торговая сеть, все прозрачно…



В общем, установили через КЦ лимит, через 20 минут передумали и попросили документы, потом больше часа искали в моем деле документы, и решили, что дистанционно вообще нельзя изменить лимит, потом еще через 40+ минут думали какие им нужны дополнительные документы от меня, и на всякий случай, заблокировали сумму на счете в размере даже не остатка, а запрошенного лимита!



А я всего лишь хотел заплатить налоги… Даже не представляю, что было бы, если бы нужно было, например, заплатить деньги нерезу, аж страшно представить…



К концу дня успел добраться до отделения, сумму разблокировали.



В сухом остатке – испорченное настроение, резкая смена планов, испорченный день и очередная констатация фактов: 1) аполоныч – полный неадекват; 2) юрист – профнепригоден; 3) банк пригоден только под депо на 10К грн и в сильпо расплачиваться.



Безотвественное, Безалаберное, Скотское отношение! la9 Повідомлень: 1418 З нами з: 02.07.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 707708709710 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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