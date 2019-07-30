Додано: Сер 31 лип, 2019 06:46

Итак, очередная подлянка от банка.



Решил я сделать благое дело – заплатить налоги! Сумма выходит за 15К, поэтому звонок в КЦ, по моей просьбе устанавливают лимит на Икону – можно платить. Лимит округлил с небольшим запасом. Процентов 85-90 от суммы закинул на счет СЭПом еще 11.07. Остальные – позавчера зеленой тропой. У банка не было вопросов относительно происхождения средств ни 11.07, ни позавчера...



Я делаю первый платеж – ВС, который помещается в стандартный лимит 15К – платеж проходит.



Через 20 минут после установки лимита, как раз, когда собирался делать второй платеж (ндфл), поступает звонок из банка – лимит не установили, принесите в отделение подтверждающие документы и мы вам установим лимит! Я говорю – подтверждающие документы давно уже лежат в моем деле – посмотрите. КЦ – ок, мы посмотрим и свяжемся с вами. Подтверждающие документы в деле – на сумму в несколько раз превышающую сумму платежей.



Время идет… Звоню – ждите, ищем…



Банк искал мои документы в деле больше часа с момента последнего звонка. Теперь мне сообщают, что дистанционно лимит вообще изменить нельзя! И уже ни слова о том – нашли/не нашли документы, подходят/не подходят. Пытаюсь взывать к разуму, перенаправляют на отделение, длинный диалог, и теперь уже сообщают, что договор (подтверждающий документ) – не нотариальный. Отвечаю, что нет обязательной нот. формы, спросите у юристов. Налоговую договор устроил, а вот Конкорд – нет, во как! В конце концов, мне обещают теперь сказать, какие банку еще нужны документы и перезвонить – ожидайте.



На этот раз банк решал – какие ему нужны документы, не долго – всего лишь 40+ минут… Убедить банк, что уплата налогов на бюджетные счета не подпадает под сомнительные операции, не удалось, договорились, что я приеду и напишу заяву – какие налоги и за что собираюсь платить!))



При этом, когда я делал платежи с иконы 100К+ и 200К+, и это были вообще не налоговые платежи – у банка не возникало никаких вопросов, но только решил заплатить налоги – банк включил дикий финмон! Видимо, уплата налогов – нетипичная операция и противоречит корпоративной политике банка, в принципе.



Я уже решил, что мои проблемы на этом закончились, осталось лишь добраться до отделения, но не тут то было! Это был бы не Конкорд, если бы все на этом закончилось. Сразу поехать в отделение не мог. Нужно было делать оплату в ТСС, и т.к. сумма на счете оставалась под обрез, только на налоги, закинул еще 3К. Какого же было мое удивление, когда в вайбере увидел, что баланс по моей карте не то, что на 3К больше, а вообще в глубоком минусе.



КЦ объяснить причину не смог - мы не видим инфо, приходите на отделение!!! Через ругань и скандал соединяют с отделением.

В общем, банк заблокировал мои деньги на счете! И не просто в пределах остатка, а заблокировал на сумму лимита, который я утром просил через КЦ и который попросил чуть больше суммы платежей!!! Во как! Причем здесь сумма лимита я так и не понял.



Далее был разговор на повышенных тонах с моей стороны, взывания к разуму, но всё безрезультатно. Уговоры включить ум и оставить мне расчеты в ТСС, а ИБ, на который я просил изменить лимит, заблокировать, оказались безрезультатными. Какие сомнительные операции я совершал по карте и за что мне заблокировали средства в пределах лимита, который просил, т.е. суммы, которой даже не было на счету – также внятно ничего не смогли ответить. А что говорить, если там одна торговая сеть, все прозрачно…



В общем, установили через КЦ лимит, через 20 минут передумали и попросили документы, потом больше часа искали в моем деле документы, и решили, что дистанционно вообще нельзя изменить лимит, потом еще через 40+ минут думали какие им нужны дополнительные документы от меня, и на всякий случай, заблокировали сумму на счете в размере даже не остатка, а запрошенного лимита!



А я всего лишь хотел заплатить налоги… Даже не представляю, что было бы, если бы нужно было, например, заплатить деньги нерезу, аж страшно представить…



К концу дня успел добраться до отделения, сумму разблокировали.



В сухом остатке – испорченное настроение, резкая смена планов, испорченный день и очередная констатация фактов: 1) аполоныч – полный неадекват; 2) юрист – профнепригоден; 3) банк пригоден только под депо на 10К грн и в сильпо расплачиваться.



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