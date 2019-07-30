Но это же не значит что из холодильника нельзя условную "колу" или даже две брать с собой на столик на период ожидания. А там уже бармен не смотрит выпьете вы ее или в пакет положите . Ну и на выходе я что-то досмотров не припоминаю
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:09
Но это же не значит что из холодильника нельзя условную "колу" или даже две брать с собой на столик на период ожидания. А там уже бармен не смотрит выпьете вы ее или в пакет положите . Ну и на выходе я что-то досмотров не припоминаю
|