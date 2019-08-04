Но это же не значит что из холодильника нельзя условную "колу" или даже две брать с собой на столик на период ожидания. А там уже бармен не смотрит выпьете вы ее или в пакет положите . Ну и на выходе я что-то досмотров не припоминаю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:09
Но это же не значит что из холодильника нельзя условную "колу" или даже две брать с собой на столик на период ожидания. А там уже бармен не смотрит выпьете вы ее или в пакет положите . Ну и на выходе я что-то досмотров не припоминаю
Додано: Сер 31 лип, 2019 22:27
Flamingo
Ну я так и делал)
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:43
IMPRINTER
Вы заставили меня посмотреть на эту карту совершенно по новому
еле нашёл её - лежала среди стружки от карандашей - а оно вон как получается
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:36
Re: Конкорд
Платити за комуналку БЕЗ КОМІСІЙ стало ще простіше!
Ми розширили перелік підприємств для оплати комунальних послуг в регіонах у Web-версії icON25
Спробуй сам і розкажи друзям!
Это будет платеж по реквизитам, или оплата, попадающая под кешбек?
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Додано: Суб 03 сер, 2019 06:31
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:06
Re: Конкорд
Шановний оф.представник тут присутній, виявилась проблемка ґ,в якій гаряча лінія ні відділення не можуть допомогти у вирішенні?;(((
Додано: Пон 05 сер, 2019 11:12
Re: Конкорд
Вопрос к представителю.
Я не клиент Конкорда, но хочу открыть виртуальную карту. Могу ли я открыть только виртуалку или сначала необходимо получить какую-либо иную карту?
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