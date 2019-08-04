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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 709710711712>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:09

  IMPRINTER написав:Flamingo

Там висит большая табличка, что выносить с соьой нельзя у холодильника, где напитки.

Но это же не значит что из холодильника нельзя условную "колу" или даже две брать с собой на столик на период ожидания. А там уже бармен не смотрит выпьете вы ее или в пакет положите ;). Ну и на выходе я что-то досмотров не припоминаю :oops:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:27

Flamingo

Ну я так и делал)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:43

IMPRINTER

Вы заставили меня посмотреть на эту карту совершенно по новому ;-)
еле нашёл её - лежала среди стружки от карандашей - а оно вон как получается ;)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:36

Re: Конкорд

Платити за комуналку БЕЗ КОМІСІЙ стало ще простіше!
Ми розширили перелік підприємств для оплати комунальних послуг в регіонах у Web-версії icON25
Спробуй сам і розкажи друзям!

Это будет платеж по реквизитам, или оплата, попадающая под кешбек?
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 06:31

  Alex_ki написав:Платити за комуналку БЕЗ КОМІСІЙ стало ще простіше!
Ми розширили перелік підприємств для оплати комунальних послуг в регіонах у Web-версії icON25
Спробуй сам і розкажи друзям!

Это будет платеж по реквизитам, или оплата, попадающая под кешбек?

Реклама і не більше)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:06

Re: Конкорд

Шановний оф.представник тут присутній, виявилась проблемка ґ,в якій гаряча лінія ні відділення не можуть допомогти у вирішенні?;(((
t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:12

Re: Конкорд

Вопрос к представителю.
Я не клиент Конкорда, но хочу открыть виртуальную карту. Могу ли я открыть только виртуалку или сначала необходимо получить какую-либо иную карту?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:43

  Amid написав:Вопрос к представителю.
Я не клиент Конкорда, но хочу открыть виртуальную карту. Могу ли я открыть только виртуалку или сначала необходимо получить какую-либо иную карту?

Только после полной идентификации в отделении
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:11

Re: Конкорд

  Вкладчик1234 написав:Только после полной идентификации в отделении

Это понятно.
Вопрос в том - можно ли открыть ТОЛЬКО виртуальную карту, или обязателен ещё и какой-то пластик вместе с каким-либо другим тарифным пакетом?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:16

Re: Конкорд

Як закрити віртуалку? У відділенні?
Кочевник
 
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