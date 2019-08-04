Додано: Пон 05 сер, 2019 13:17
Amid написав: Вкладчик1234 написав:
Только после полной идентификации в отделении
Это понятно.
Вопрос в том - можно ли открыть ТОЛЬКО виртуальную карту, или обязателен ещё и какой-то пластик вместе с каким-либо другим тарифным пакетом?
Думаю нужно получить доступ в икону25, и можно открывать. Виртуалка - это инджой без физического пластика. Только нал с такой не снимал, по идее нужен будет ПИН. Его дают к такой карте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин