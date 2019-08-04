Думаю нужно получить доступ в икону25, и можно открывать. Виртуалка - это инджой без физического пластика. Только нал с такой не снимал, по идее нужен будет ПИН. Его дают к такой карте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:17
Думаю нужно получить доступ в икону25, и можно открывать. Виртуалка - это инджой без физического пластика. Только нал с такой не снимал, по идее нужен будет ПИН. Его дают к такой карте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 05 сер, 2019 14:30
снятие нала без карты с комиссией
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:14
Re: Конкорд
До якої години відправити СЕП, щоби конкорд його сьогодні випустив?
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