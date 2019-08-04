|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:17
Amid написав: Вкладчик1234 написав:
Только после полной идентификации в отделении
Это понятно.
Вопрос в том - можно ли открыть ТОЛЬКО виртуальную карту, или обязателен ещё и какой-то пластик вместе с каким-либо другим тарифным пакетом?
Думаю нужно получить доступ в икону25, и можно открывать. Виртуалка - это инджой без физического пластика. Только нал с такой не снимал, по идее нужен будет ПИН. Его дают к такой карте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9029
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6176 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 05 сер, 2019 14:30
Вкладчик1234 написав: Amid написав: Вкладчик1234 написав:
Только после полной идентификации в отделении
Это понятно.
Вопрос в том - можно ли открыть ТОЛЬКО виртуальную карту, или обязателен ещё и какой-то пластик вместе с каким-либо другим тарифным пакетом?
Думаю нужно получить доступ в икону25, и можно открывать. Виртуалка - это инджой без физического пластика. Только нал с такой не снимал, по идее нужен будет ПИН. Его дают к такой карте?
снятие нала без карты с комиссией
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 9630
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 1360 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:14
До якої години відправити СЕП, щоби конкорд його сьогодні випустив?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 876
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:13
Коллеги - никогда не пользовал тут пополнение карты СоСо по р2р с другого банка и с использованием "чужого" р2р сервиса. По тарифам он вроде как выходит платный. Так ли это? Если что - карта Инджой.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2577
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:15
Flamingo
Ничего там не выходит, ни прямо, ни косо
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7068
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 05 сер, 2019 17:38
Flamingo написав:
Коллеги - никогда не пользовал тут пополнение карты СоСо по р2р с другого банка и с использованием "чужого" р2р сервиса. По тарифам он вроде как выходит платный. Так ли это? Если что - карта Инджой.
через Моно моніним додатком точно без коміса ... заливав не раз до 14999 під покупку ЮСД ... але на Дохідну
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|