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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 709710711712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 13:17

  Amid написав:
  Вкладчик1234 написав:Только после полной идентификации в отделении

Это понятно.
Вопрос в том - можно ли открыть ТОЛЬКО виртуальную карту, или обязателен ещё и какой-то пластик вместе с каким-либо другим тарифным пакетом?

Думаю нужно получить доступ в икону25, и можно открывать. Виртуалка - это инджой без физического пластика. Только нал с такой не снимал, по идее нужен будет ПИН. Его дают к такой карте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:30

  Вкладчик1234 написав:
  Amid написав:
  Вкладчик1234 написав:Только после полной идентификации в отделении

Это понятно.
Вопрос в том - можно ли открыть ТОЛЬКО виртуальную карту, или обязателен ещё и какой-то пластик вместе с каким-либо другим тарифным пакетом?

Думаю нужно получить доступ в икону25, и можно открывать. Виртуалка - это инджой без физического пластика. Только нал с такой не снимал, по идее нужен будет ПИН. Его дают к такой карте?

снятие нала без карты с комиссией
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:14

Re: Конкорд

До якої години відправити СЕП, щоби конкорд його сьогодні випустив?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:13

Re: Конкорд

Коллеги - никогда не пользовал тут пополнение карты СоСо по р2р с другого банка и с использованием "чужого" р2р сервиса. По тарифам он вроде как выходит платный. Так ли это? Если что - карта Инджой.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:15

Flamingo
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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 17:38

  Flamingo написав:Коллеги - никогда не пользовал тут пополнение карты СоСо по р2р с другого банка и с использованием "чужого" р2р сервиса. По тарифам он вроде как выходит платный. Так ли это? Если что - карта Инджой.

через Моно моніним додатком точно без коміса ... заливав не раз до 14999 під покупку ЮСД ... але на Дохідну
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 08:22

Re: Конкорд

Flamingo написав:Коллеги - никогда не пользовал тут пополнение карты СоСо по р2р с другого банка и с использованием "чужого" р2р сервиса. По тарифам он вроде как выходит платный. Так ли это? Если что - карта Инджой.
Тут как раз комисс на сэп, а п2п без
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 19:26

Re: Конкорд

Банк Конкорд, когда СЭП можно будет отправлять через IBAN?
Сейчас интернет-банкинг принимает только старые реквизиты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 20:28

  MASolomko написав:Банк Конкорд, когда СЭП можно будет отправлять через IBAN?
Сейчас интернет-банкинг принимает только старые реквизиты.

Сегодня сам хотел сэпонуть, но так и не понял почему до сих пор старая таблица. Очень похоже на то, что ИБАН будет по-украински - УИБАН :D
deneg net
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