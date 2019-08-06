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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 13:17
Amid написав: Вкладчик1234 написав:
Только после полной идентификации в отделении
Это понятно.
Вопрос в том - можно ли открыть ТОЛЬКО виртуальную карту, или обязателен ещё и какой-то пластик вместе с каким-либо другим тарифным пакетом?
Думаю нужно получить доступ в икону25, и можно открывать. Виртуалка - это инджой без физического пластика. Только нал с такой не снимал, по идее нужен будет ПИН. Его дают к такой карте?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 05 сер, 2019 14:30
Вкладчик1234 написав: Amid написав: Вкладчик1234 написав:
Только после полной идентификации в отделении
Это понятно.
Вопрос в том - можно ли открыть ТОЛЬКО виртуальную карту, или обязателен ещё и какой-то пластик вместе с каким-либо другим тарифным пакетом?
Думаю нужно получить доступ в икону25, и можно открывать. Виртуалка - это инджой без физического пластика. Только нал с такой не снимал, по идее нужен будет ПИН. Его дают к такой карте?
снятие нала без карты с комиссией
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Додано: Пон 05 сер, 2019 15:14
До якої години відправити СЕП, щоби конкорд його сьогодні випустив?
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:13
Коллеги - никогда не пользовал тут пополнение карты СоСо по р2р с другого банка и с использованием "чужого" р2р сервиса. По тарифам он вроде как выходит платный. Так ли это? Если что - карта Инджой.
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Flamingo
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:15
Flamingo
Ничего там не выходит, ни прямо, ни косо
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Додано: Пон 05 сер, 2019 17:38
Flamingo написав:
Коллеги - никогда не пользовал тут пополнение карты СоСо по р2р с другого банка и с использованием "чужого" р2р сервиса. По тарифам он вроде как выходит платный. Так ли это? Если что - карта Инджой.
через Моно моніним додатком точно без коміса ... заливав не раз до 14999 під покупку ЮСД ... але на Дохідну
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stas_rst
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Додано: Вів 06 сер, 2019 08:22
Flamingo написав:Коллеги - никогда не пользовал тут пополнение карты СоСо по р2р с другого банка и с использованием "чужого" р2р сервиса. По тарифам он вроде как выходит платный. Так ли это? Если что - карта Инджой.
Тут как раз комисс на сэп, а п2п без
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Alex_ki
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Додано: Вів 06 сер, 2019 19:26
Банк Конкорд, когда СЭП можно будет отправлять через IBAN?
Сейчас интернет-банкинг принимает только старые реквизиты.
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MASolomko
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Додано: Вів 06 сер, 2019 20:28
MASolomko написав:Банк Конкорд
, когда СЭП можно будет отправлять через IBAN?
Сейчас интернет-банкинг принимает только старые реквизиты.
Сегодня сам хотел сэпонуть, но так и не понял почему до сих пор старая таблица. Очень похоже на то, что ИБАН будет по-украински - УИБАН
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deneg net
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Додано: Вів 06 сер, 2019 21:22
Ну ИБАН же обязателен с 1/11, а щас больше для инф-я.
Хотяя, обещали ж новичкам открывать счета сразу в ИБАНе
Но, наверное, будут новичкам выдавать трафаретки, шобы мона было наложить на ИБАН и в соответсвующих прорезях увидеть МФО и счет 2620хх
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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