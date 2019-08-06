Без карты - да.
А если загнать ее в гугол-пей и приложить к терминалу на кассе?
Представитель банка, такое возможно? И как быть с ПИНом?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 06:34
Без карты - да.
А если загнать ее в гугол-пей и приложить к терминалу на кассе?
Представитель банка, такое возможно? И как быть с ПИНом?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:34
Вопрос, больше, теоретический. Если уже добрались до отделения, что мешает получить полновесный инжой?
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:38
wig
Т.е. новому клиенту Конкорда лучше оформить связку Инджой+виртуалка?
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