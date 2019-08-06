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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 710711712713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 06:34

  Stringer написав:снятие нала без карты с комиссией

Без карты - да.
А если загнать ее в гугол-пей и приложить к терминалу на кассе?

Представитель банка, такое возможно? И как быть с ПИНом?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:34

  Вкладчик1234 написав:
  Stringer написав:снятие нала без карты с комиссией

Без карты - да.
А если загнать ее в гугол-пей и приложить к терминалу на кассе?

Представитель банка, такое возможно? И как быть с ПИНом?

Вопрос, больше, теоретический. Если уже добрались до отделения, что мешает получить полновесный инжой?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:38

wig
Т.е. новому клиенту Конкорда лучше оформить связку Инджой+виртуалка?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:58

  wig написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Stringer написав:снятие нала без карты с комиссией

Без карты - да.
А если загнать ее в гугол-пей и приложить к терминалу на кассе?

Представитель банка, такое возможно? И как быть с ПИНом?

Вопрос, больше, теоретический. Если уже добрались до отделения, что мешает получить полновесный инжой?

Ну например полновесный инджой стоит 100грн, и клиент изначально планирует платить только гугл-пеем.

В таком случае пластик за 100грн неуместен

Тем более банчок сам заявляет такой функционал и агитирует брать такие варианты карты, и платить через всякие *пеи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:03

Re: Конкорд

Вкладчик1234, Інджой безкоштовний.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:04

  Вкладчик1234 написав:Ну например полновесный инджой стоит 100грн, и клиент изначально планирует платить только гугл-пеем.

Это давно, или, наоборот, только ввели?
Все три джоя оформлял безоплатно. На гривневый - еще и лимит символический налили.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:06

  Amid написав:wig
Т.е. новому клиенту Конкорда лучше оформить связку Инджой+виртуалка?

Виртуалка нужна или для маскировки, или что бы быстро открыть для обмена валют. Но, быстро открыть можно и джоя, просто по звонку в банк. Так что, если вам не нужен дополнительный номер карты, для каких-то "особых" операций, то и виртуалка не нужна.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07

Re: Конкорд

Кстати, сегодня у банка день рождение! 13 лет.
Всех благ и процветания! :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07

Re: Конкорд

wig написав:Это давно, или, наоборот, только ввели?

100грн. було до жовтня 2018 року, після безкоштовно.
Zochan
 
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  #<1 ... 710711712713
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