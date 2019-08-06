Без карты - да.
А если загнать ее в гугол-пей и приложить к терминалу на кассе?
Представитель банка, такое возможно? И как быть с ПИНом?
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Додано: Сер 07 сер, 2019 06:34
Без карты - да.
А если загнать ее в гугол-пей и приложить к терминалу на кассе?
Представитель банка, такое возможно? И как быть с ПИНом?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:34
Вопрос, больше, теоретический. Если уже добрались до отделения, что мешает получить полновесный инжой?
Додано: Сер 07 сер, 2019 08:38
wig
Т.е. новому клиенту Конкорда лучше оформить связку Инджой+виртуалка?
Додано: Сер 07 сер, 2019 10:58
Ну например полновесный инджой стоит 100грн, и клиент изначально планирует платить только гугл-пеем.
В таком случае пластик за 100грн неуместен
Тем более банчок сам заявляет такой функционал и агитирует брать такие варианты карты, и платить через всякие *пеи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:03
Re: Конкорд
Вкладчик1234, Інджой безкоштовний.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:04
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:06
Виртуалка нужна или для маскировки, или что бы быстро открыть для обмена валют. Но, быстро открыть можно и джоя, просто по звонку в банк. Так что, если вам не нужен дополнительный номер карты, для каких-то "особых" операций, то и виртуалка не нужна.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07
Re: Конкорд
Кстати, сегодня у банка день рождение! 13 лет.
Всех благ и процветания!
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07
Re: Конкорд
100грн. було до жовтня 2018 року, після безкоштовно.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:10
Если так - спасибо что поправили мою ошибку.
С телефона сейчас неудобно открывать pdf с тарифами и проверять
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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