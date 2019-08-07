|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:31
Вкладчик1234
inJoy, п. 1 тарифов:
- Відкриття рахунку з оформленням картки VISA Rewards Debit Gold (крім Віртуальної ПК) - 200 грн.
- VISA Rewards Debit Gold Instant, MC Debit World - 100 грн.
- інш. типу - не тарифікується
wig написав:
Это давно, или, наоборот, только ввели?
С 27 мая.
Zochan написав:
100грн. було до жовтня 2018 року, після безкоштовно.
Пункт тарифов подскажете? Кроме п. 1, ибо там совсем другое...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7083
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 сер, 2019 13:43
Vorlon, inJoy MC Debit World Instant (не іменна) - безкоштовна.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 08:42
Банк Конкорд, у пакеті it specialist смс інформування (50 грн/міс !) можливо відключити?
-
casper12
-
-
- Повідомлень: 967
- З нами з: 24.12.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|