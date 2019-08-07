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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 711712713714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:31

Вкладчик1234
inJoy, п. 1 тарифов:
  • Відкриття рахунку з оформленням картки VISA Rewards Debit Gold (крім Віртуальної ПК) - 200 грн.
  • VISA Rewards Debit Gold Instant, MC Debit World - 100 грн.
  • інш. типу - не тарифікується

  wig написав:Это давно, или, наоборот, только ввели?

С 27 мая.

  Zochan написав:100грн. було до жовтня 2018 року, після безкоштовно.

Пункт тарифов подскажете? Кроме п. 1, ибо там совсем другое...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 13:43

Re: Конкорд

Vorlon, inJoy MC Debit World Instant (не іменна) - безкоштовна.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 08:42

Re: Конкорд

Банк Конкорд, у пакеті it specialist смс інформування (50 грн/міс !) можливо відключити?
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:19

Re: Конкорд

Подскажите, пожалуйста, по карте ИнДжой
- 1% КБ - чистыми или грязными?
- Как выводится КБ?
Вручную, как у Б5; автоматически раз в месяц, как у викенда; ввиде компенсации за предыдущие покупки, как у аллы?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:21

Amid
Грязными, автоматически в предпоследний рабочий день месяца.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:30

Re: Конкорд

Я пока не клиент банка, поэтому интересны некоторые тонкости. Пополнение СЭПом, судя по тарифам, платное.
Обладает ли icON25 таким же функционалом как моня тас2ю, а именно - пополнение с чужой карты?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:35

  Amid написав:пополнение с чужой карты

Нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:37

Vorlon
А как тогда бесплатно безналом пополнять карту? Только сторонний Р2Р-сервис?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:38

Re: Конкорд

Amid написав:Vorlon
А как тогда бесплатно безналом пополнять карту? Только сторонний Р2Р-сервис?
Ещё есть тропинка с бегемота
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Alex_ki
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