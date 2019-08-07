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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:31
Вкладчик1234
inJoy, п. 1 тарифов:
- Відкриття рахунку з оформленням картки VISA Rewards Debit Gold (крім Віртуальної ПК) - 200 грн.
- VISA Rewards Debit Gold Instant, MC Debit World - 100 грн.
- інш. типу - не тарифікується
wig написав:
Это давно, или, наоборот, только ввели?
С 27 мая.
Zochan написав:
100грн. було до жовтня 2018 року, після безкоштовно.
Пункт тарифов подскажете? Кроме п. 1, ибо там совсем другое...
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Vorlon
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Додано: Сер 07 сер, 2019 13:43
Vorlon, inJoy MC Debit World Instant (не іменна) - безкоштовна.
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Zochan
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:42
Банк Конкорд, у пакеті it specialist смс інформування (50 грн/міс !) можливо відключити?
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casper12
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:19
Подскажите, пожалуйста, по карте ИнДжой
- 1% КБ - чистыми или грязными?
- Как выводится КБ?
Вручную, как у Б5; автоматически раз в месяц, как у викенда; ввиде компенсации за предыдущие покупки, как у аллы?
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Amid
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:21
Amid
Грязными, автоматически в предпоследний рабочий день месяца.
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Vorlon
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:30
Я пока не клиент банка, поэтому интересны некоторые тонкости. Пополнение СЭПом, судя по тарифам, платное.
Обладает ли icON25 таким же функционалом как моня тас2ю, а именно - пополнение с чужой карты?
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Amid
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:35
Amid написав:
пополнение с чужой карты
Нет.
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Vorlon
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:37
Vorlon
А как тогда бесплатно безналом пополнять карту? Только сторонний Р2Р-сервис?
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Amid
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:38
Amid написав:Vorlon
А как тогда бесплатно безналом пополнять карту? Только сторонний Р2Р-сервис?
Ещё есть тропинка с бегемота
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Alex_ki
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