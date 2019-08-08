Что это за зверь такой? Через сайт или мобильное приложение?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:52
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:36
Bosstone
Через мобильное приложение Прокредит банка Р2Р бесплатно. Впрочем, в Прокредите всё бесплатно за исключением абонплаты 165 грн/мес за гривневый счёт и по 85 грн/мес за валютные счета. Меня устраивает.
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:47
неудобное месторасположение отделений-ранее было два не левый берег в столице,несколько лет один правый берег
никому не верю
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