Bosstone Через мобильное приложение Прокредит банка Р2Р бесплатно. Впрочем, в Прокредите всё бесплатно за исключением абонплаты 165 грн/мес за гривневый счёт и по 85 грн/мес за валютные счета. Меня устраивает.
Amid написав:Bosstone Через мобильное приложение Прокредит банка Р2Р бесплатно. Впрочем, в Прокредите всё бесплатно за исключением абонплаты 165 грн/мес за гривневый счёт и по 85 грн/мес за валютные счета. Меня устраивает.
неудобное месторасположение отделений-ранее было два не левый берег в столице,несколько лет один правый берег
про 3к/рік вже відповідав вище - компенсується високим відсотком по валютному депозиту
до речі, в Правекс банку "Famiglia ІТ" теж непоганий пакет, теж все безкоштовно за 300 грн/міс з другого року (компенсується об'ємом витрат 15000 щомісяця або 50000 на рахунку постійно), має сенс звернути на курси онлайн обміну по картах, вони часто самі низькі з конкурентів