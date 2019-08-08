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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:52

  Basilio2020 написав:Прокредит

Что это за зверь такой? Через сайт или мобильное приложение?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:36

Bosstone
Через мобильное приложение Прокредит банка Р2Р бесплатно. Впрочем, в Прокредите всё бесплатно за исключением абонплаты 165 грн/мес за гривневый счёт и по 85 грн/мес за валютные счета. Меня устраивает.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:47

  Amid написав:Bosstone
Через мобильное приложение Прокредит банка Р2Р бесплатно. Впрочем, в Прокредите всё бесплатно за исключением абонплаты 165 грн/мес за гривневый счёт и по 85 грн/мес за валютные счета. Меня устраивает.
неудобное месторасположение отделений-ранее было два не левый берег в столице,несколько лет один правый берег
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11552
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:55

sens
Неудобное - фигня. А если их нет, совсем? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 07:05

То, что его где-то нет - то фигня.
А вот 2к/год - совсем не фигня
mustbe
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Повідомлень: 2178
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 08:03

  mustbe написав:То, что его где-то нет - то фигня.
А вот 2к/год - совсем не фигня

Хм, (165+85)*12 = 3к
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:44

Re: Конкорд

про 3к/рік вже відповідав вище - компенсується високим відсотком по валютному депозиту

до речі, в Правекс банку "Famiglia ІТ" теж непоганий пакет, теж все безкоштовно за 300 грн/міс з другого року (компенсується об'ємом витрат 15000 щомісяця або 50000 на рахунку постійно), має сенс звернути на курси онлайн обміну по картах, вони часто самі низькі з конкурентів

https://tables.finance.ua/ua/currency/cards#2:0
https://www.pravex.com.ua/kursy-valyut
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:09

Basilio2020
Только в Правексе пополнение/снятие валюты ещё и с комиссией.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:31

  Amid написав:Basilio2020
Только в Правексе пополнение/снятие валюты ещё и с комиссией.

А 15000 расходов это от 300 до 750 грн. потерянного кишмиша, а если 50000 на остатке то около до 500 грн. Недополученных %. В общем бесплатность ещё так себе
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:30

  Amid написав:Basilio2020
Только в Правексе пополнение/снятие валюты ещё и с комиссией.


заявлено що комісії немає, але поки валюту не купував
Basilio2020
 
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Конкорд (7152)
09.08.2019 13:38
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