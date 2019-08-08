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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:31
Flamingo написав: Amid написав:Basilio2020
Только в Правексе пополнение/снятие валюты ещё и с комиссией.
А 15000 расходов это от 300 до 750 грн. потерянного кишмиша, а если 50000 на остатке то около до 500 грн. Недополученных %. В общем бесплатность ещё так себе
згоден, але сподіваюся що можна буде тримати 2000 доларів як еквівалент
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:38
Подскажите, в ИБ Конкорда отображается сколько необходимо погасить в текущем месяце?
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