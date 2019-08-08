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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
14
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:31

  Flamingo написав:
  Amid написав:Basilio2020
Только в Правексе пополнение/снятие валюты ещё и с комиссией.

А 15000 расходов это от 300 до 750 грн. потерянного кишмиша, а если 50000 на остатке то около до 500 грн. Недополученных %. В общем бесплатность ещё так себе


згоден, але сподіваюся що можна буде тримати 2000 доларів як еквівалент
Basilio2020
 
Повідомлень: 118
З нами з: 15.02.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:38

Re: Конкорд

Подскажите, в ИБ Конкорда отображается сколько необходимо погасить в текущем месяце?
Amid
 
Повідомлень: 1114
З нами з: 12.06.08
Подякував: 106 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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  #<1 ... 713714715716
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Конкорд (7152)
09.08.2019 13:38
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