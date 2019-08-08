згоден, але сподіваюся що можна буде тримати 2000 доларів як еквівалент
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:31
згоден, але сподіваюся що можна буде тримати 2000 доларів як еквівалент
Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:38
Re: Конкорд
Подскажите, в ИБ Конкорда отображается сколько необходимо погасить в текущем месяце?
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:15
Re: Конкорд
в мобильном приложении на андроид не переводятся деньги с виртуалки на свою физическую карту.
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