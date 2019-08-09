Украинские банки при оплате в долларах или евро практически не используют курсы МПС а всегда устанавливают свои курсы, которые хуже чем курсы МПС. Поэтому платежи в этих валютах лучше делать с карт в соответствующей валюте
Украинские банки при оплате в долларах или евро практически не используют курсы МПС а всегда устанавливают свои курсы, которые хуже чем курсы МПС. Поэтому платежи в этих валютах лучше делать с карт в соответствующей валюте
Курс покупки евро в Конкорд 28.50.
Типа 2мя кликами я бы мог сэкономить 20 грн, купив евро на виртуальную евро карту и оплатив ею покупку билетов?
Востаннє редагувалось vpchelko в П'ят 09 сер, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Украинские банки при оплате в долларах или евро практически не используют курсы МПС а всегда устанавливают свои курсы, которые хуже чем курсы МПС. Поэтому платежи в этих валютах лучше делать с карт в соответствующей валюте
Курс покупки евро в Конкорд 28.50
Есть курс онлайн-обмена валют, а есть курс обмена через кассу, а есть курс картопераций.