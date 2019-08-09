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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 713714715716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
15
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:31

  Flamingo написав:
  Amid написав:Basilio2020
Только в Правексе пополнение/снятие валюты ещё и с комиссией.

А 15000 расходов это от 300 до 750 грн. потерянного кишмиша, а если 50000 на остатке то около до 500 грн. Недополученных %. В общем бесплатность ещё так себе


згоден, але сподіваюся що можна буде тримати 2000 доларів як еквівалент
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:38

Re: Конкорд

Подскажите, в ИБ Конкорда отображается сколько необходимо погасить в текущем месяце?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:15

Re: Конкорд

в мобильном приложении на андроид не переводятся деньги с виртуалки на свою физическую карту.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:41

Re: Конкорд

Конкорд разыгрует премиальные платежные карты Visa Platinum http://t.me/YourConcordBank
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:21

Re: Конкорд

Неприятным момент при оплате на Ryanair.
Посчитали оплату товаров и услуг в евро на сумму 61.74 по конскому курсу 28,83.
Курс мастеркард 28.30.
https://www.mastercard.us/en-us/consume ... rency.html
Разница между расчетной суммой и реальной 32,85... чуть больше евро.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:36

Re: Конкорд

  vpchelko написав:Курс мастеркард ...

Украинские банки при оплате в долларах или евро практически не используют курсы МПС а всегда устанавливают свои курсы, которые хуже чем курсы МПС. Поэтому платежи в этих валютах лучше делать с карт в соответствующей валюте
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:40

  Flamingo написав:
  vpchelko написав:Курс мастеркард ...

Украинские банки при оплате в долларах или евро практически не используют курсы МПС а всегда устанавливают свои курсы, которые хуже чем курсы МПС. Поэтому платежи в этих валютах лучше делать с карт в соответствующей валюте

Курс покупки евро в Конкорд 28.50.

Типа 2мя кликами я бы мог сэкономить 20 грн, купив евро на виртуальную евро карту и оплатив ею покупку билетов?
Востаннє редагувалось vpchelko в П'ят 09 сер, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:42

  vpchelko написав:
  Flamingo написав:
  vpchelko написав:Курс мастеркард ...

Украинские банки при оплате в долларах или евро практически не используют курсы МПС а всегда устанавливают свои курсы, которые хуже чем курсы МПС. Поэтому платежи в этих валютах лучше делать с карт в соответствующей валюте

Курс покупки евро в Конкорд 28.50

Есть курс онлайн-обмена валют, а есть курс обмена через кассу, а есть курс картопераций.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:45

  clientage написав:
  vpchelko написав:Есть курс онлайн-обмена валют, а есть курс обмена через кассу, а есть курс картопераций.


Очень неприятно что подобная информация недоступна на момент оплаты.
Тупо списали, не спросив дополнительное подтверждения, конкретной суммы к оплате.
vpchelko
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