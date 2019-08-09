Украинские банки при оплате в долларах или евро практически не используют курсы МПС а всегда устанавливают свои курсы, которые хуже чем курсы МПС. Поэтому платежи в этих валютах лучше делать с карт в соответствующей валюте
Украинские банки при оплате в долларах или евро практически не используют курсы МПС а всегда устанавливают свои курсы, которые хуже чем курсы МПС. Поэтому платежи в этих валютах лучше делать с карт в соответствующей валюте
Курс покупки евро в Конкорд 28.50.
Типа 2мя кликами я бы мог сэкономить 20 грн, купив евро на виртуальную евро карту и оплатив ею покупку билетов?
Востаннє редагувалось vpchelko в П'ят 09 сер, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Украинские банки при оплате в долларах или евро практически не используют курсы МПС а всегда устанавливают свои курсы, которые хуже чем курсы МПС. Поэтому платежи в этих валютах лучше делать с карт в соответствующей валюте
Курс покупки евро в Конкорд 28.50
Есть курс онлайн-обмена валют, а есть курс обмена через кассу, а есть курс картопераций.
vpchelko написав:Есть курс онлайн-обмена валют, а есть курс обмена через кассу, а есть курс картопераций.
Очень неприятно что подобная информация недоступна на момент оплаты. Тупо списали, не спросив дополнительное подтверждения, конкретной суммы к оплате.
Ну так у вас ведь спрашивали подтверждение на списание суммы в евро. Банк считал что платя гривневой картой вы делаете осознанный выбор и понимаете что сейчас произойдёт. Как говорится No personal - just business. И да - купив валюту на виртуалку вы бы таки сэкономили.