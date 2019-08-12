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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 714715716717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:59

Re: Конкорд

Стежинка сьогодні працює?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:14

  Кочевник написав:Стежинка сьогодні працює?

Утром минут 20 по ней "гулял" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:15

Re: Конкорд

З обіду 2 години вже в дорозі. певно вказівники хтось вкрав.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:39

Сбой I-box при пополнении карты

Сегодня, в 100500-й раз пополняя свою "Доходную" через терминал I-box, нарвался на такой глюк: первую же купюру (500 грн) пожевало-пожевало (внутри терминала) и затянуло, при этом сумма пополнения не изменилась (0).
Тут же позвонил на поддержку, они что-то там посмотрели у себя и сказали, что купюра (после проверки) застряла в купюроприемнике, поэтому ее не засчитало.

Сказали "Не волнуйтесь, в течение суток будет инкассация, разберемся, зачислим, уточнили, на какую карту надо зачислить". Назвал номер карты.

У кого-нибудь бывало подобное? Возвращали деньги или можно уже попрощаться с пятихаткой?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:54

  Искатель написав:Сегодня, в 100500-й раз пополняя свою "Доходную" через терминал I-box, нарвался на такой глюк: первую же купюру (500 грн) пожевало-пожевало (внутри терминала) и затянуло, при этом сумма пополнения не изменилась (0).
Тут же позвонил на поддержку, они что-то там посмотрели у себя и сказали, что купюра (после проверки) застряла в купюроприемнике, поэтому ее не засчитало.

Сказали "Не волнуйтесь, в течение суток будет инкассация, разберемся, зачислим, уточнили, на какую карту надо зачислить". Назвал номер карты.

У кого-нибудь бывало подобное? Возвращали деньги или можно уже попрощаться с пятихаткой?

Наверно купюра залипла или намоталась куда-то.
Именно такого случая у меня не было. Но было в эксиме, в кешин-банкомате, крякнуло с 14к грн разными купюрами (хорошо хоть запомнил, каких). Где-то в теч. недели зачислили, после заявы-претензии (формальной)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:01

  Вкладчик1234 написав:
  Искатель написав:Сегодня, в 100500-й раз пополняя свою "Доходную" через терминал I-box, нарвался на такой глюк: первую же купюру (500 грн) пожевало-пожевало (внутри терминала) и затянуло, при этом сумма пополнения не изменилась (0).
Тут же позвонил на поддержку, они что-то там посмотрели у себя и сказали, что купюра (после проверки) застряла в купюроприемнике, поэтому ее не засчитало.

Сказали "Не волнуйтесь, в течение суток будет инкассация, разберемся, зачислим, уточнили, на какую карту надо зачислить". Назвал номер карты.

У кого-нибудь бывало подобное? Возвращали деньги или можно уже попрощаться с пятихаткой?

Наверно купюра залипла или намоталась куда-то.
Именно такого случая у меня не было. Но было в эксиме, в кешин-банкомате, крякнуло с 14к грн разными купюрами (хорошо хоть запомнил, каких). Где-то в теч. недели зачислили, после заявы-претензии (формальной)

Вам проще, все же кешин - банковский, а тут - стоящий в магазине терминал, принимающий деньги постоянно на все направления мира...
Правда, обещали в течение суток-двух разобраться. Но что-то стремно...

Пару лет назад в ВТБ кешин затянул несколько купюр, зачислили через несколько дней. А одному человеку в такой же ситуации не вернули несколько тысяч...

Обидно, что в этом терминале (именно в этом, т.к. ближайший) пополнял множество раз, и все было нормально...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:02

Re: Конкорд

КБ по Инджою на все операции распространяется или только за свои?
Не до конца понятно, поскольку пункт звучит так:
Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку [2], вікритому у валюті гривня:
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:05

Amid
На все.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:07

  Amid написав:КБ по Инджою на все операции распространяется или только за свои?
Не до конца понятно, поскольку пункт звучит так:
Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку [2], вікритому у валюті гривня:


Дебетовый оборот для банка это списание денег с вашего счета.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:09

Vorlon
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Спасибо
Amid
 
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