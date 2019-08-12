|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:59
Стежинка сьогодні працює?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 882
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 сер, 2019 14:15
З обіду 2 години вже в дорозі. певно вказівники хтось вкрав.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 882
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:39
Сегодня, в 100500-й раз пополняя свою "Доходную" через терминал I-box, нарвался на такой глюк: первую же купюру (500 грн) пожевало-пожевало (внутри терминала) и затянуло, при этом сумма пополнения не изменилась (0).
Тут же позвонил на поддержку, они что-то там посмотрели у себя и сказали, что купюра (после проверки) застряла в купюроприемнике, поэтому ее не засчитало.
Сказали "Не волнуйтесь, в течение суток будет инкассация, разберемся, зачислим, уточнили, на какую карту надо зачислить". Назвал номер карты.
У кого-нибудь бывало подобное? Возвращали деньги или можно уже попрощаться с пятихаткой?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3053
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 952 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:54
Искатель написав:
Сегодня, в 100500-й раз пополняя свою "Доходную" через терминал I-box, нарвался на такой глюк: первую же купюру (500 грн) пожевало-пожевало (внутри терминала) и затянуло, при этом сумма пополнения не изменилась (0).
Тут же позвонил на поддержку, они что-то там посмотрели у себя и сказали, что купюра (после проверки) застряла в купюроприемнике, поэтому ее не засчитало.
Сказали "Не волнуйтесь, в течение суток будет инкассация, разберемся, зачислим, уточнили, на какую карту надо зачислить". Назвал номер карты.
У кого-нибудь бывало подобное? Возвращали деньги или можно уже попрощаться с пятихаткой?
Наверно купюра залипла или намоталась куда-то.
Именно такого случая у меня не было. Но было в эксиме, в кешин-банкомате, крякнуло с 14к грн разными купюрами (хорошо хоть запомнил, каких). Где-то в теч. недели зачислили, после заявы-претензии (формальной)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9072
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6189 раз.
- Подякували: 2440 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:01
Вкладчик1234 написав: Искатель написав:
Сегодня, в 100500-й раз пополняя свою "Доходную" через терминал I-box, нарвался на такой глюк: первую же купюру (500 грн) пожевало-пожевало (внутри терминала) и затянуло, при этом сумма пополнения не изменилась (0).
Тут же позвонил на поддержку, они что-то там посмотрели у себя и сказали, что купюра (после проверки) застряла в купюроприемнике, поэтому ее не засчитало.
Сказали "Не волнуйтесь, в течение суток будет инкассация, разберемся, зачислим, уточнили, на какую карту надо зачислить". Назвал номер карты.
У кого-нибудь бывало подобное? Возвращали деньги или можно уже попрощаться с пятихаткой?
Наверно купюра залипла или намоталась куда-то.
Именно такого случая у меня не было. Но было в эксиме, в кешин-банкомате, крякнуло с 14к грн разными купюрами (хорошо хоть запомнил, каких). Где-то в теч. недели зачислили, после заявы-претензии (формальной)
Вам проще, все же кешин - банковский, а тут - стоящий в магазине терминал, принимающий деньги постоянно на все направления мира...
Правда, обещали в течение суток-двух разобраться. Но что-то стремно...
Пару лет назад в ВТБ кешин затянул несколько купюр, зачислили через несколько дней. А одному человеку в такой же ситуации не вернули несколько тысяч...
Обидно, что в этом терминале (именно в этом, т.к. ближайший) пополнял множество раз, и все было нормально...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3053
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 952 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:02
КБ по Инджою на все операции распространяется или только за свои?
Не до конца понятно, поскольку пункт звучит так:
Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку [2], вікритому у валюті гривня:
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:05
Amid
На все.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7104
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 712 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:07
Amid написав:
КБ по Инджою на все операции распространяется или только за свои?
Не до конца понятно, поскольку пункт звучит так:
Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку [2], вікритому у валюті гривня:
Дебетовый оборот для банка это списание денег с вашего счета.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2791
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 15:09
Vorlon
Aps
Спасибо
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|