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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 715716717718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:18

Amid
Добрый день.

На все операции.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 716
З нами з: 05.10.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 35 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:19

  Amid написав:КБ по Инджою на все операции распространяется или только за свои?
Не до конца понятно, поскольку пункт звучит так:
Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку [2], вікритому у валюті гривня:


Добрый день,

Начисление происходит на все операции.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 716
З нами з: 05.10.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:52

Конкорд дружит с IBAN?

Уважаемый представитель, а почему в icon25 невозможно отправить платеж по реквизитом указывая счет IBAN? При копи-пасте система сама отбрасывает начало и конец счета и получается "черти что и с боку бантик" :(
Flamingo
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Повідомлень: 2650
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 568 раз.
 
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  #<1 ... 715716717718
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