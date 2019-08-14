Amid
Добрый день.
На все операции.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:19
Добрый день,
Начисление происходит на все операции.
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:52
Конкорд дружит с IBAN?
Уважаемый представитель, а почему в icon25 невозможно отправить платеж по реквизитом указывая счет IBAN? При копи-пасте система сама отбрасывает начало и конец счета и получается "черти что и с боку бантик"
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:56
Здравствуйте, к сожалению данная функция еще не доступна.
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:23
Re: Конкорд
Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.
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