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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 715716717718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:18

Amid
Добрый день.

На все операции.
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:19

  Amid написав:КБ по Инджою на все операции распространяется или только за свои?
Не до конца понятно, поскольку пункт звучит так:
Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку [2], вікритому у валюті гривня:


Добрый день,

Начисление происходит на все операции.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:52

Конкорд дружит с IBAN?

Уважаемый представитель, а почему в icon25 невозможно отправить платеж по реквизитом указывая счет IBAN? При копи-пасте система сама отбрасывает начало и конец счета и получается "черти что и с боку бантик" :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:56

  Flamingo написав:Уважаемый представитель, а почему в icon25 невозможно отправить платеж по реквизитом указывая счет IBAN? При копи-пасте система сама отбрасывает начало и конец счета и получается "черти что и с боку бантик" :(



Здравствуйте, к сожалению данная функция еще не доступна.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:23

Re: Конкорд

Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 23:27

  Amid написав:Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.


у меня было как раз наоборот (у Алле) при снятии - пополнили на 5 000 долл ! )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 07:00

Re: Конкорд

Amid написав:Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса).


Пін-код потрібен тільки тоді, коли знімаєш гроші з картки.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 07:12

Zochan
Пин вводил оба раза и когда было неудачное снятие и когда было удачное пополнение.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:40

  Amid написав:Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.

А разве в конкорде такая операция не на следующий день проводится?
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