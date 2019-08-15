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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:18
Amid
Добрый день.
На все операции.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:19
Amid написав:
КБ по Инджою на все операции распространяется или только за свои?
Не до конца понятно, поскольку пункт звучит так:
Нарахування процентів на суму дебетового обороту по рахунку [2], вікритому у валюті гривня:
Добрый день,
Начисление происходит на все операции.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 14:56
Flamingo написав:
Уважаемый представитель, а почему в icon25 невозможно отправить платеж по реквизитом указывая счет IBAN? При копи-пасте система сама отбрасывает начало и конец счета и получается "черти что и с боку бантик"
Здравствуйте, к сожалению данная функция еще не доступна.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 21:23
Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.
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Amid
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Додано: Сер 14 сер, 2019 23:27
Amid написав:
Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.
у меня было как раз наоборот (у Алле) при снятии - пополнили на 5 000 долл ! )
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Додано: Чет 15 сер, 2019 07:00
Amid написав:Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса).
Пін-код потрібен тільки тоді, коли знімаєш гроші з картки.
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Zochan
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Додано: Чет 15 сер, 2019 07:12
Zochan
Пин вводил оба раза и когда было неудачное снятие и когда было удачное пополнение.
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Amid
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:40
Amid написав:
Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.
А разве в конкорде такая операция не на следующий день проводится?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 19:45
Да даже если и на следующий
Я так понимаю, речь о том, что если не проверил и отошёл от кассы, то уже никому ничего не докажешь, что пополнял, а не снимал. И достаточно будет кассиру отморозиться и сказать "нет, я вас не помню" -вот и минус двойная сумма. Разве что запрашивать записи с камер потом, но хз насколько это работает, когда в пользу клиента надо корректировать
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