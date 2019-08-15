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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 716717718719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 20:02

  Alex_ki написав:Да даже если и на следующий
Я так понимаю, речь о том, что если не проверил и отошёл от кассы, то уже никому ничего не докажешь, что пополнял, а не снимал. И достаточно будет кассиру отморозиться и сказать "нет, я вас не помню" -вот и минус двойная сумма. Разве что запрашивать записи с камер потом, но хз насколько это работает, когда в пользу клиента надо корректировать

Поверьте мне абсолютное большинство кассиров порядочные люди, дорожащие своей работой. Описанную вами ситуацию скрыть невозможно - кроме камер есть выписки, чеки, ордера и т.п. - более того у кассиров ежедневный отчёт по наличке - они каждый день выводят остаток денег фактический и сверяют его с документальный. Очень во многих банках кассир также должен сдать все приходные и расходные документы с пересчетом налички заведующим кассой. Либо сдать инкассаторам опломбированную сумку со всей наличкой, которую утром проверит касса пересчитает. Попытайся он захомячить большую сумму - его будет ждать увольнение по статье. Поэтому случись то что вы описали и не заметь этого кассир - почти наверняка вас кассир найдёт сам до конца рабочего дня.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:24

  Amid написав:Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.



Добрый день,приносим свои извинения за данную ситуацию.
Мы хотели уточнить, в каком отделения банка это произошло?
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:27

Банк Конкорд
Добрый день! Ярославов Вал 17-А.
Amid
 
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  #<1 ... 716717718719
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