Alex_ki написав:Да даже если и на следующий Я так понимаю, речь о том, что если не проверил и отошёл от кассы, то уже никому ничего не докажешь, что пополнял, а не снимал. И достаточно будет кассиру отморозиться и сказать "нет, я вас не помню" -вот и минус двойная сумма. Разве что запрашивать записи с камер потом, но хз насколько это работает, когда в пользу клиента надо корректировать
Поверьте мне абсолютное большинство кассиров порядочные люди, дорожащие своей работой. Описанную вами ситуацию скрыть невозможно - кроме камер есть выписки, чеки, ордера и т.п. - более того у кассиров ежедневный отчёт по наличке - они каждый день выводят остаток денег фактический и сверяют его с документальный. Очень во многих банках кассир также должен сдать все приходные и расходные документы с пересчетом налички заведующим кассой. Либо сдать инкассаторам опломбированную сумку со всей наличкой, которую утром проверит касса пересчитает. Попытайся он захомячить большую сумму - его будет ждать увольнение по статье. Поэтому случись то что вы описали и не заметь этого кассир - почти наверняка вас кассир найдёт сам до конца рабочего дня.
Amid написав:Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.
Добрый день,приносим свои извинения за данную ситуацию. Мы хотели уточнить, в каком отделения банка это произошло?