Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:08

IMPRINTER написав: Amid написав: Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя. Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.



у меня было как раз наоборот (у Алле) при снятии - пополнили на 5 000 долл ! ) у меня было как раз наоборот (у Алле) при снятии - пополнили на 5 000 долл ! )

Кассиры тоже люди. Мне в ПУМБе с долларовой карты вместо выдачи 3000 дол, вбили 3000 грн. При этом в терминале что-то заглючило. При повторном снятии, естественно не хватило денег. Хорошо на карте было 3 тысячи, было бы больше, фиг бы чего доказал.Я правда и тогда доказал с трудом, это ж ПУМБ. Меня нач. того отделения отправлял разбираться в то отделение, где я карту открывал.Пришлось звонить на горячку, ну и поорать немного. После этого кассирша минут пятнадцать куда-то звонила. Но всё вернули взад и свои 3 тысячи я забрал без потерь.