Alex_ki написав:Да даже если и на следующий Я так понимаю, речь о том, что если не проверил и отошёл от кассы, то уже никому ничего не докажешь, что пополнял, а не снимал. И достаточно будет кассиру отморозиться и сказать "нет, я вас не помню" -вот и минус двойная сумма. Разве что запрашивать записи с камер потом, но хз насколько это работает, когда в пользу клиента надо корректировать
Поверьте мне абсолютное большинство кассиров порядочные люди, дорожащие своей работой. Описанную вами ситуацию скрыть невозможно - кроме камер есть выписки, чеки, ордера и т.п. - более того у кассиров ежедневный отчёт по наличке - они каждый день выводят остаток денег фактический и сверяют его с документальный. Очень во многих банках кассир также должен сдать все приходные и расходные документы с пересчетом налички заведующим кассой. Либо сдать инкассаторам опломбированную сумку со всей наличкой, которую утром проверит касса пересчитает. Попытайся он захомячить большую сумму - его будет ждать увольнение по статье. Поэтому случись то что вы описали и не заметь этого кассир - почти наверняка вас кассир найдёт сам до конца рабочего дня.
Amid написав:Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.
Добрый день,приносим свои извинения за данную ситуацию. Мы хотели уточнить, в каком отделения банка это произошло?
Amid написав:Архизанятнейшая ситуация произошла сегодня в Конкорде. Решил пополнить карту в кассе. Процесс выглядит так - даём карту и деньги кассиру, она вставляет в терминал, чё-та нажимает, мы видим сумму и вводим пин-код на пинпаде. А теперь самое интересное, кассир вместо пополнения карты выбрала опцию снятия (этого не видно до окончания процесса). Хорошо, что был отлуп по причине недостатка средств, а так если вовремя не заметить, и неглядя подписать чек, можно влететь на двойную сумму - ту что отдали в кассу + ту что списали. Так что, к сожалению, расслабляться нигде нельзя.
у меня было как раз наоборот (у Алле) при снятии - пополнили на 5 000 долл ! )
Кассиры тоже люди. Мне в ПУМБе с долларовой карты вместо выдачи 3000 дол, вбили 3000 грн. При этом в терминале что-то заглючило. При повторном снятии, естественно не хватило денег. Хорошо на карте было 3 тысячи, было бы больше, фиг бы чего доказал. Я правда и тогда доказал с трудом, это ж ПУМБ. Меня нач. того отделения отправлял разбираться в то отделение, где я карту открывал. Пришлось звонить на горячку, ну и поорать немного. После этого кассирша минут пятнадцать куда-то звонила. Но всё вернули взад и свои 3 тысячи я забрал без потерь.
Кочевник написав:А шо, мобільний яКонь25 не вміє відправляти платежі за шаблонами?
Добрый день,
Можете детально описать проблему? Мы поможем вам ее решить.
а шо ее описывать? там тупо нету вкладки Шаблоны в разделе Переводы, следовательно по шаблону что-то отправить нельзя. а в поле отправить на расчетный счет даже вручную нельзя вбить реквизиты. работает ваш айконь тока на перевод по номеру карты вбитой вручную .. никаких шаблонов нету. сэп отправить даже вбивая вручную нельзя (нет полей - тупо белая страница).
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