|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:06
Что за проблема, откройте нормальный iCon. На любом дешманском смартфоне сайты уже давно открываются.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:15
Re: Конкорд
Открыть веб конечно можно, но там может быть не сохранен пароль + вводить код из сообщения. А в приложение по пальцу войти быстрее и удобнее
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:37
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:16
Re: Конкорд
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:20
Нічого не треба прибирати, можуть зламати те, що працює.
|