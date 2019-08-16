|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:06
Что за проблема, откройте нормальный iCon. На любом дешманском смартфоне сайты уже давно открываются.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4363
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:15
Открыть веб конечно можно, но там может быть не сохранен пароль + вводить код из сообщения. А в приложение по пальцу войти быстрее и удобнее
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 533
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:37
wig написав:
Что за проблема, откройте нормальный iCon. На любом дешманском смартфоне сайты уже давно открываются.
Тоді на фіга потрібен мобільний яКонь?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:16
Банк Конкорд написав:
Можете детально описать проблему?
1 Зайти в iCON25.
2 На панели внизу выбрать "Шаблоны".
3 В открытом окне попробуйте совершить платёж по реквизитам через сохранённые здесь шаблоны.
ps Лучше убрать из мобильного приложения то, что в нём воспользоваться нельзя. IMHO.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1160
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:20
MASolomko написав: Банк Конкорд написав:
Можете детально описать проблему?
1 Зайти в iCON25.
2 На панели внизу выбрать "Шаблоны".
3 В открытом окне попробуйте совершить платёж по реквизитам через сохранённые здесь шаблоны.
ps Лучше убрать из мобильного приложения то, что в нём воспользоваться нельзя. IMHO.
Нічого не треба прибирати, можуть зламати те, що працює.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:32
Кочевник эт точно, вон у немца, нормально работавший мобильный додаток, умудрились сломать (
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 860
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:34
а через какой банкомат можно нормальные суммы снимать с доходной карты.
пумб 2тыс даже не даёт
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4281
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:52
Игорь Алексеевич написав:
а через какой банкомат можно нормальные суммы снимать с доходной карты.
пумб 2тыс даже не даёт
Скунс-4к.
Больше Не Надо было
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4039
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 сер, 2019 20:02
guntherhouse777 написав: Игорь Алексеевич написав:
а через какой банкомат можно нормальные суммы снимать с доходной карты.
пумб 2тыс даже не даёт
Скунс-4к.
Больше Не Надо было
Приват 15 раз по 1к. Больше не даёт.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2682
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 572 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|