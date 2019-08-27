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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:06

Что за проблема, откройте нормальный iCon. На любом дешманском смартфоне сайты уже давно открываются.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:15

Re: Конкорд

Открыть веб конечно можно, но там может быть не сохранен пароль + вводить код из сообщения. А в приложение по пальцу войти быстрее и удобнее
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:37

  wig написав:Что за проблема, откройте нормальный iCon. На любом дешманском смартфоне сайты уже давно открываются.

Тоді на фіга потрібен мобільний яКонь?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:16

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Можете детально описать проблему?
1 Зайти в iCON25.
2 На панели внизу выбрать "Шаблоны".
3 В открытом окне попробуйте совершить платёж по реквизитам через сохранённые здесь шаблоны.

ps Лучше убрать из мобильного приложения то, что в нём воспользоваться нельзя. IMHO.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:20

  MASolomko написав:
  Банк Конкорд написав:Можете детально описать проблему?
1 Зайти в iCON25.
2 На панели внизу выбрать "Шаблоны".
3 В открытом окне попробуйте совершить платёж по реквизитам через сохранённые здесь шаблоны.

ps Лучше убрать из мобильного приложения то, что в нём воспользоваться нельзя. IMHO.

Нічого не треба прибирати, можуть зламати те, що працює.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:32

Кочевник эт точно, вон у немца, нормально работавший мобильный додаток, умудрились сломать (
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:34

а через какой банкомат можно нормальные суммы снимать с доходной карты.
пумб 2тыс даже не даёт :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:52

  Игорь Алексеевич написав:а через какой банкомат можно нормальные суммы снимать с доходной карты.
пумб 2тыс даже не даёт :oops:


Скунс-4к.
Больше Не Надо было
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:02

  guntherhouse777 написав:
  Игорь Алексеевич написав:а через какой банкомат можно нормальные суммы снимать с доходной карты.
пумб 2тыс даже не даёт :oops:


Скунс-4к.
Больше Не Надо было

Приват 15 раз по 1к. Больше не даёт.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:45

В веб-иконе появилась кнопка "кешбека". Есть даже описание.
На практике не проверял, т.к. там по нулям :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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