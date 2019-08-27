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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:07

Re: Конкорд

Если с доходной оплатить на Алиэкспресс, то начислят 1% кэшбека?
andreyiskra
 
Повідомлень: 727
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:09

Или лучше купить $ и заплатить с долларовой?
andreyiskra
 
Повідомлень: 727
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 718719720721
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