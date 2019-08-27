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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:07
Если с доходной оплатить на Алиэкспресс, то начислят 1% кэшбека?
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andreyiskra
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:09
Или лучше купить $ и заплатить с долларовой?
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andreyiskra
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- Повідомлень: 727
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 38 раз.
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- Профіль
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