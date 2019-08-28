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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:07
Re: Конкорд
Если с доходной оплатить на Алиэкспресс, то начислят 1% кэшбека?
Додано: Сер 28 сер, 2019 18:14
Re: Конкорд
По курсу будет лучше купить бакс
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Додано: Чет 29 сер, 2019 01:35
Господа, а что зеленая дорожка сломалась? Уже больше часа прошло и нет ... Обычно 24 минуты.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 04:57
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