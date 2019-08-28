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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 718719720721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:07

Re: Конкорд

Если с доходной оплатить на Алиэкспресс, то начислят 1% кэшбека?
andreyiskra
 
Повідомлень: 727
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Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:09

Или лучше купить $ и заплатить с долларовой?
andreyiskra
 
Повідомлень: 727
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:14

Re: Конкорд

По курсу будет лучше купить бакс
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Alex_ki
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Повідомлень: 550
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 01:35

Господа, а что зеленая дорожка сломалась? Уже больше часа прошло и нет ... Обычно 24 минуты.
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36299
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Подякував: 206 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 04:57

  IMPRINTER написав:Господа, а что зеленая дорожка сломалась? Уже больше часа прошло и нет ... Обычно 24 минуты.

Только что пришли два платежа с разных карт, отправленные минут 20 назад. Так что изменений не обнаружил
Flamingo
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Повідомлень: 2785
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Подякував: 45 раз.
Подякували: 582 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:09

Flamingo

пришли в 5:20 тока
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IMPRINTER
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Повідомлень: 36299
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5768 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:17

  IMPRINTER написав:Flamingo

пришли в 5:20 тока

Ясно. Значит какаято уборщица баба Маня шваброй вечером рубильник задела и пока сторож дядя Федя утром с бодуна не проспался, включить его было некому ;)
Flamingo
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Повідомлень: 2785
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 582 раз.
 
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Конкорд (7207)
29.08.2019 10:17
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