|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:36
Это сегодня по Инджою должен кэшбэк упасть?
(Только первый месяц пользуюсь)
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1147
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:17
Банк Конкорд написав: Вкладчик1234 написав:
В веб-иконе появилась кнопка "кешбека". Есть даже описание.
На практике не проверял, т.к. там по нулям
Вводится новая программа бонусов. Пока она действует только по картам Зарплатная и Дебетовая. 1% со всех покупок в бонусную программу, а потом сможете выводить их в гривнах на любую карту.
Есть "Дебетовая" в USD. Она принимает участие?
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4380
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 сер, 2019 13:25
Amid написав:
Это сегодня по Инджою должен кэшбэк упасть?
(Только первый месяц пользуюсь)
Да, обычно после 8-9 вечера
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 241
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|