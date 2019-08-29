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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 сер, 2019 12:36
Это сегодня по Инджою должен кэшбэк упасть?
(Только первый месяц пользуюсь)
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Amid
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:17
Банк Конкорд написав: Вкладчик1234 написав:
В веб-иконе появилась кнопка "кешбека". Есть даже описание.
На практике не проверял, т.к. там по нулям
Вводится новая программа бонусов. Пока она действует только по картам Зарплатная и Дебетовая. 1% со всех покупок в бонусную программу, а потом сможете выводить их в гривнах на любую карту.
Есть "Дебетовая" в USD. Она принимает участие?
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wig
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Додано: Чет 29 сер, 2019 13:25
Amid написав:
Это сегодня по Инджою должен кэшбэк упасть?
(Только первый месяц пользуюсь)
Да, обычно после 8-9 вечера
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Hack-Stock
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Додано: Чет 29 сер, 2019 19:37
Где зарплата?
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Додано: Чет 29 сер, 2019 19:54
ближе к полночи ждёмс
шото тут нечиста
Ап. Воо, в 21:02 чото зашло
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:34
господа, а вы видели, что конь по тихому урезал кешбек?
не более 1 000 (т.е. 805) грн. в мес.?
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:39
Везде свои пляки имеются
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:43
clientage написав:
Везде свои пляки имеются
тут пляка женского полаhttps://concord.ua/uploads/redactor/5d4c2183ec5b0.pdf
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:52
Сестра наверное
Жека Лександрович тоже ж?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 сер, 2019 20:56
Развели
Кстати, по той бонусной кнопке в веб-иконе можно ознакомиться с новыми условиями для некоторых (пока) карт. Там есть "интересные" моменты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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