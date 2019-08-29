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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 719720721722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:36

Это сегодня по Инджою должен кэшбэк упасть?
(Только первый месяц пользуюсь)
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:17

  Банк Конкорд написав:
  Вкладчик1234 написав:В веб-иконе появилась кнопка "кешбека". Есть даже описание.
На практике не проверял, т.к. там по нулям :)

Вводится новая программа бонусов. Пока она действует только по картам Зарплатная и Дебетовая. 1% со всех покупок в бонусную программу, а потом сможете выводить их в гривнах на любую карту.

Есть "Дебетовая" в USD. Она принимает участие?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:25

  Amid написав:Это сегодня по Инджою должен кэшбэк упасть?
(Только первый месяц пользуюсь)

Да, обычно после 8-9 вечера
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:37

Где зарплата?
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:54

ближе к полночи ждёмс
шото тут нечиста :)

Ап. Воо, в 21:02 чото зашло
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:34

господа, а вы видели, что конь по тихому урезал кешбек?
не более 1 000 (т.е. 805) грн. в мес.?

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:39

Везде свои пляки имеются :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:43

  clientage написав:Везде свои пляки имеются :lol:


тут пляка женского пола

https://concord.ua/uploads/redactor/5d4c2183ec5b0.pdf

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:52

Сестра наверное
Жека Лександрович тоже ж?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:56

Развели

Кстати, по той бонусной кнопке в веб-иконе можно ознакомиться с новыми условиями для некоторых (пока) карт. Там есть "интересные" моменты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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