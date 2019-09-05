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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:30
Уже начинает раздражать, буду закрывать счета для ФОП.
Мне и коллегам отправляют swift переводы одновременно.
Коллеги уже получили деньги сегодня, а мои деньги еще не пришли, в прошлый месяц тоже самое, переводы поступают на день позже.
Да и курс продажи $ ниже, стабильно на 5-10 копеек чем в привате.
6 августа курс в привате был по 25.65, в конкорде по 25.55.
Сегодня курс в привате (для бизнесса) по 25-15, в конкорде по 25.10, а завтра курс еще ниже упадет.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Сер 04 вер, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:36
vpchelko написав:
Уже начинает раздражать, буду закрывать счета для ФОП.
Мне и коллегам отправляют swift переводы одновременно.
Коллеги уже получили деньги сегодня, а мои деньги еще не пришли, в прошлый месяц тоже самое, переводы поступают на день позже.
Да и курс продажи $ ниже, стабильно на 5-10 копеек чем в привате.
6 августа курс в привате был по 25.65, в конкорде по 25.55.
Сегодня курс в привате (для бизнесса) по 25-15, в конкорде по 25.10.
ну видать аполлоныч проверяет, шут ка ли перевод из за границы
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:56
Подскажите, а где можно посмотреть сумму в грейсе по инджою. А то в мобильном ИКОН только минимальный платёж пишет. (Понятно, что можно умножить минплатёж на 20, но хотелось бы отображение жанной информации, например, как в моне или ТАСе)
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Amid
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:38
Коли буде оновлятися андроїд додаток банку? Останнє оновлення від травня,в банку немає ніяких змін і оновлень(((
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tarasum
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:49
Amid написав:
Подскажите, а где можно посмотреть сумму в грейсе по инджою. А то в мобильном ИКОН только минимальный платёж пишет. (Понятно, что можно умножить минплатёж на 20, но хотелось бы отображение жанной информации, например, как в моне или ТАСе)
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Basilio2020
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