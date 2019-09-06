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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 721722723724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
8
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
15
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:30

Re: Конкорд

Уже начинает раздражать, буду закрывать счета для ФОП.

Мне и коллегам отправляют swift переводы одновременно.
Коллеги уже получили деньги сегодня, а мои деньги еще не пришли, в прошлый месяц тоже самое, переводы поступают на день позже.

Да и курс продажи $ ниже, стабильно на 5-10 копеек чем в привате.
6 августа курс в привате был по 25.65, в конкорде по 25.55.
Сегодня курс в привате (для бизнесса) по 25-15, в конкорде по 25.10, а завтра курс еще ниже упадет.
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 04 вер, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:36

  vpchelko написав:Уже начинает раздражать, буду закрывать счета для ФОП.

Мне и коллегам отправляют swift переводы одновременно.
Коллеги уже получили деньги сегодня, а мои деньги еще не пришли, в прошлый месяц тоже самое, переводы поступают на день позже.

Да и курс продажи $ ниже, стабильно на 5-10 копеек чем в привате.
6 августа курс в привате был по 25.65, в конкорде по 25.55.
Сегодня курс в привате (для бизнесса) по 25-15, в конкорде по 25.10.


ну видать аполлоныч проверяет, шут ка ли перевод из за границы
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:56

Re: Конкорд

Подскажите, а где можно посмотреть сумму в грейсе по инджою. А то в мобильном ИКОН только минимальный платёж пишет. (Понятно, что можно умножить минплатёж на 20, но хотелось бы отображение жанной информации, например, как в моне или ТАСе)
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:38

Коли буде оновлятися андроїд додаток банку? Останнє оновлення від травня,в банку немає ніяких змін і оновлень(((
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:49

  Amid написав:Подскажите, а где можно посмотреть сумму в грейсе по инджою. А то в мобильном ИКОН только минимальный платёж пишет. (Понятно, что можно умножить минплатёж на 20, но хотелось бы отображение жанной информации, например, как в моне или ТАСе)


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Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:55

  Вкладчик1234 написав:Развели

Кстати, по той бонусной кнопке в веб-иконе можно ознакомиться с новыми условиями для некоторых (пока) карт. Там есть "интересные" моменты

Как вам такой террор:

8. Кінцеві положення:
8.1. Банк має право в односторонньому порядку змінювати ці Умови шляхом розміщення оновлених умов
Бонусної програми на офіційному сайті банку http://www.concord.ua/ та на інформаційних стендах у відділеннях
Банку. Клієнт самостійно відстежує внесення змін і доповнень в Умови Бонусної програми.
8.2. У разі зловживання привілеями Бонусної програми з боку Клієнтів (наприклад, встановлення ПОСтерміналу або зміни його MCC (групи товарів) не через економічну доцільність, а для одержання додаткового
доходу у вигляді Бонусів; або використання Клієнтом службового положення для проведення покупок для інших
покупців, тощо) Банк має право в односторонньому порядку анулювати попередньо нараховані Бонуси, та/або
виключити Клієнта з числа учасників цієї Бонусної програми.
8.3. У випадку, якщо Бонуси, нараховані в результаті зловживання привілеями Бонусної програми, були
використані за ініціативою Клієнта, останній доручає Банку здійснити повернення грошових коштів зарахованих
на Рахунок Клієнта в якості виплати грошової винагороди за участь в Бонусній програмі(з урахуванням сплаченого
до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) шляхом безакцептного (договірного) списання
Банком з будь-яких рахунків, що відкриті та будуть відкриті на ім’я Клієнта в АТ «АКБ «КОНКОРД».
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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