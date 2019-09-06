Уже начинает раздражать, буду закрывать счета для ФОП.
Мне и коллегам отправляют swift переводы одновременно. Коллеги уже получили деньги сегодня, а мои деньги еще не пришли, в прошлый месяц тоже самое, переводы поступают на день позже.
Да и курс продажи $ ниже, стабильно на 5-10 копеек чем в привате. 6 августа курс в привате был по 25.65, в конкорде по 25.55. Сегодня курс в привате (для бизнесса) по 25-15, в конкорде по 25.10, а завтра курс еще ниже упадет.
Востаннє редагувалось vpchelko в Сер 04 вер, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Подскажите, а где можно посмотреть сумму в грейсе по инджою. А то в мобильном ИКОН только минимальный платёж пишет. (Понятно, что можно умножить минплатёж на 20, но хотелось бы отображение жанной информации, например, как в моне или ТАСе)
Amid написав:Подскажите, а где можно посмотреть сумму в грейсе по инджою. А то в мобильном ИКОН только минимальный платёж пишет. (Понятно, что можно умножить минплатёж на 20, но хотелось бы отображение жанной информации, например, как в моне или ТАСе)
Кстати, по той бонусной кнопке в веб-иконе можно ознакомиться с новыми условиями для некоторых (пока) карт. Там есть "интересные" моменты
Как вам такой террор:
8. Кінцеві положення: 8.1. Банк має право в односторонньому порядку змінювати ці Умови шляхом розміщення оновлених умов Бонусної програми на офіційному сайті банку http://www.concord.ua/ та на інформаційних стендах у відділеннях Банку. Клієнт самостійно відстежує внесення змін і доповнень в Умови Бонусної програми. 8.2. У разі зловживання привілеями Бонусної програми з боку Клієнтів (наприклад, встановлення ПОСтерміналу або зміни його MCC (групи товарів) не через економічну доцільність, а для одержання додаткового доходу у вигляді Бонусів; або використання Клієнтом службового положення для проведення покупок для інших покупців, тощо) Банк має право в односторонньому порядку анулювати попередньо нараховані Бонуси, та/або виключити Клієнта з числа учасників цієї Бонусної програми. 8.3. У випадку, якщо Бонуси, нараховані в результаті зловживання привілеями Бонусної програми, були використані за ініціативою Клієнта, останній доручає Банку здійснити повернення грошових коштів зарахованих на Рахунок Клієнта в якості виплати грошової винагороди за участь в Бонусній програмі(з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) шляхом безакцептного (договірного) списання Банком з будь-яких рахунків, що відкриті та будуть відкриті на ім’я Клієнта в АТ «АКБ «КОНКОРД».
DENVER_S А судьи кто? Так можно любую покупку посчитать злоупотреблением. Запишут в свини, буду требовать отмен операций (тут не совсем уверен), что вряд ли понравится банку. Судя по тому что пишет Горох, банки получают за каждую покупку от платёжной системы 1.8%, что с лихвой перекрывает 1% кэшбека. И с налогами начну разбираться, которые то ли платятся, то ли не платятся.
П.С. Мне просто интересно. Я ФОП плачу за эквайринг 2%, с какого бодуна мне перестраивать терминал для получения кэшбека в 1% минус налоги? Да ещё этим привлекать внимание налоговой. Бред ИМХО, опять хотят постричь нашего брата.