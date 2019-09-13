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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 вер, 2019 15:12
что лучше Ощад или Ко-Ко
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:06
Flamingo вы воистину полиглот хотя, к сожалению, более известна форма этой фразы, оставленная нацистами на воротах Бухенвальда- Jedem das Seine
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:11
Не немецкий (как кстати еще и французский) не мое - а латынь - то ж святое - истоки . Тем более, что фашисты на воротах концлагеря таки повесили перевод с латыни.
Додано: Суб 14 вер, 2019 17:36
Канэшна КоКо -- лушый, быстрый, динамичный, полнофункциональный современный банчеГ
А ощАд оставьте пенсам и под акции на долгосрочные депо
... делайте хоть что-нибудь!
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